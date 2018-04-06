Колледжи Москвы в апреле проведут дни открытых дверей «Сто дорог — одна твоя»

Дни открытых дверей пройдут в столичных колледжах 7, 14, 21 и 28 апреля, участники познакомятся с миром профессий будущего FutureSkills, посетят мастер-классы и встретятся с успешными выпускниками, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичные колледжи 7, 14, 21 и 28 апреля проведут дни открытых дверей «Сто дорог — одна твоя». На более чем 200 площадках школьники и их родители смогут познакомиться с актуальными образовательными маршрутами, высокотехнологичным оборудованием, возможностями профессионального обучения», — говорится в сообщении.

Подросткам расскажут о профессиях будущего FutureSkills, предложат посетить мастер-классы чемпионов и экспертов WorldSkills, JuniorSkills, «Абилимпикс», а также встретиться с успешными выпускниками.

«Кроме того, участники узнают об особенностях трудоустройства и рынке труда, современных программах дополнительного образования и пройдут тренинги», — добавляется в сообщении.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий и зарегистрироваться можно на портале среднего профессионального образования Москвы в разделе «Дни открытых дверей „Сто дорог — одна твоя“.