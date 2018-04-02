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Олег Скворцов дал бой Евгению Свешникову
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Олег Скворцов дал бой Евгению Свешникову 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В столице Латвии Риге в Гранд Отеле «Кемпинский» состоялся товарищеский матч в быстрые шахматы между гроссмейстером, чемпионом мира среди ветеранов Евгением Свешниковым и шахматным меценатом, организатором турниров Zurich Chess Challenge и «Щелкунчик» Олегом Скворцовым. Соперники сыграли четыре партии с контролем 30 минут у Свешникова против 40 минут у Скворцова с добавлением 10 секунд на ход каждому сопернику.
Во второй день Свешников выиграл 3-ю партию, а 4-я завершилась вничью; итоговый счет 3:1 в пользу гроссмейстера.
— Олег Игоревич делает большое дело, — сказал пиар-директор РШФ Кирилл Зангалис. — Если бы было больше таких шахматных энтузиастов, то наша игра бы была еще популярнее. Скворцов не только проводит два интереснейших турнира, но и поддерживает интерес личным примером, поддерживая прославенных ветеранов. Евгений Свешников — очень сильный гроссмейстер и то, что Олегу удалось свести две партии вничью — говорит о его серьезной подготовке.
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