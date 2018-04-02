Олег Скворцов дал бой Евгению Свешникову

В столице Латвии Риге в Гранд Отеле «Кемпинский» состоялся товарищеский матч в быстрые шахматы между гроссмейстером, чемпионом мира среди ветеранов Евгением Свешниковым и шахматным меценатом, организатором турниров Zurich Chess Challenge и «Щелкунчик» Олегом Скворцовым . Соперники сыграли четыре партии с контролем 30 минут у Свешникова против 40 минут у Скворцова с добавлением 10 секунд на ход каждому сопернику.

Во второй день Свешников выиграл 3-ю партию, а 4-я завершилась вничью; итоговый счет 3:1 в пользу гроссмейстера.