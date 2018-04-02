Ещё
На Украине решили не запрещать «Партию регионов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Украине решили не запрещать «Партию регионов» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение — оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследований» к Министерству юстиции Украины, третье лицо — политическая партия «Партия Регионов», — отметил судья Окружного административного суда города Киева Владимир Келеберда.
Истец просил суд признать противоправным бездеятельность в деле запрета «Партии регионов», а также обязать министерства юстиции обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины «Партии регионов» и отменить государственную регистрацию партии.
Ранее суд открывал производство по иску о запрете «Партии регионов» на территории Украины.
«Партия регионов» — партия власти до 2014 года на Украине. Ее последний глава — Николай Азаров — был премьер-министром Украины до 2014 года. Лидер партии Виктор Янукович с 2010 до 2014 года являлся президентом Украины.
В феврале 2014 года во время обострения противостояния на Майдане часть «регионалов» демонстративно вышла из партии. После успеха переворота партию массово начали покидать ее члены. На современной Украине бывшие «регионалы» вошли в ряд политсил, самая заметная из которых «Оппозиционный блок».
Украина.ру: последние новости
Англия отказалась от бойкота Чемпионата мира по футболу в России Бразильский футболист обнаружил, что на Украине и в России говорят на одном языке Защитница Отечества: фигуристка Загитова выиграла первое золото для России на Олимпиаде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ41
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети18
Спицов встал на защиту норвежских лыжников
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение