На Украине решили не запрещать «Партию регионов»

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение — оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследований» к Министерству юстиции Украины, третье лицо — политическая партия «Партия Регионов», — отметил судья Окружного административного суда города Киева Владимир Келеберда

Истец просил суд признать противоправным бездеятельность в деле запрета «Партии регионов», а также обязать министерства юстиции обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины «Партии регионов» и отменить государственную регистрацию партии.

Ранее суд открывал производство по иску о запрете «Партии регионов» на территории Украины.

«Партия регионов» — партия власти до 2014 года на Украине. Ее последний глава — Николай Азаров — был премьер-министром Украины до 2014 года. Лидер партии Виктор Янукович с 2010 до 2014 года являлся президентом Украины.

В феврале 2014 года во время обострения противостояния на Майдане часть «регионалов» демонстративно вышла из партии. После успеха переворота партию массово начали покидать ее члены. На современной Украине бывшие «регионалы» вошли в ряд политсил, самая заметная из которых «Оппозиционный блок».