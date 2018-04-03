13-летний шахматист выиграл крупный турнир в Карлсруэ 

13-летний немец Винсент Каймер стал победителем турнира по шахматам в Карлсруэ (Германия). На открытом турнире Grenke Каймер стартовал с 99-м номером в рейтинге.
Перед заключительным туром на победу претендовали Каймер, Алексей Широв и Антон Коробов. Каймер одолел Рихарда Раппорта, а Широв и Коробов сыграли вничью.
Тренером Каймера является 38-летний Петер Леко, который во время своей карьеры гроссмейстера претендовал на титул чемпиона мира. Каймер за победу на турнире в Карлсруэ получил 15 тыс. евро.