Межфакультетский турнир по шахматам пройдет в Гуманитарном университете

Отметим, что мероприятие состоится в рамках III Фестиваля спорта РГГУ.

Выяснять, кто лучше в шахматной тактике, участники соревнования будут как в личном, так и в командном зачетах.

— В последнее время отмечается бум увлечения этим видом спорта. Думаю, это началось после шумихи, возникшей в связи с матчем за звание чемпиона мира по шахматам в 2016 году между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным . После этого появилось много желающих обучиться тактикам известных гроссмейстеров, — отметил Артем Пугачев , председатель клуба шахматистов РГГУ.

Сейчас ведется регистрация на турнир. Принять участие в состязании смогут студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели высшего учебного заведения.

Организацией и проведением мероприятия займутся Кафедра физического воспитания, Управление по работе со студентами и Шахматный клуб РГГУ.

Мероприятие пройдет в Колонном зале вуза по адресу: Миусская площадь, дом 6, корпус 6. Начало мероприятия назначено на 11:30.