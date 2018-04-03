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Межфакультетский турнир по шахматам пройдет в Гуманитарном университете
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Межфакультетский турнир по шахматам пройдет в Гуманитарном университете 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Отметим, что мероприятие состоится в рамках III Фестиваля спорта РГГУ.
Выяснять, кто лучше в шахматной тактике, участники соревнования будут как в личном, так и в командном зачетах.
— В последнее время отмечается бум увлечения этим видом спорта. Думаю, это началось после шумихи, возникшей в связи с матчем за звание чемпиона мира по шахматам в 2016 году между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. После этого появилось много желающих обучиться тактикам известных гроссмейстеров, — отметил Артем Пугачев, председатель клуба шахматистов РГГУ.
Сейчас ведется регистрация на турнир. Принять участие в состязании смогут студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели высшего учебного заведения.
Организацией и проведением мероприятия займутся Кафедра физического воспитания, Управление по работе со студентами и Шахматный клуб РГГУ.
Мероприятие пройдет в Колонном зале вуза по адресу: Миусская площадь, дом 6, корпус 6. Начало мероприятия назначено на 11:30.
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