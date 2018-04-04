Занятие по шахматам состоялось в библиотеке на 2-й Вольской

В библиотеке № 117 района Некрасовка прошло очередное занятие по шахматам. В этот раз оно было посвящено шахматному коню. Как известно, фигура коня — самая поворотливая фигура на шахматной доске. Она ходит самым необычным образом и является единственной фигурой, которая может перепрыгивать через другие.

Занятия по шахматам проходят в библиотеке каждый вторник и четверг в 17.00.

Библиотека расположена по адресу: 2-я Вольская улица, дом 20. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 8 (495) 706— 90–94. (вт)