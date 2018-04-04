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Занятие по шахматам состоялось в библиотеке на 2-й Вольской
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Занятие по шахматам состоялось в библиотеке на 2-й Вольской 

Управа района Некрасовка 3 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В библиотеке № 117 района Некрасовка прошло очередное занятие по шахматам. В этот раз оно было посвящено шахматному коню. Как известно, фигура коня — самая поворотливая фигура на шахматной доске. Она ходит самым необычным образом и является единственной фигурой, которая может перепрыгивать через другие.
Занятия по шахматам проходят в библиотеке каждый вторник и четверг в 17.00.
Библиотека расположена по адресу: 2-я Вольская улица, дом 20. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 8 (495) 706— 90–94. (вт)
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