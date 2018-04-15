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«Авангард» и «Тюмень» сыграли вничью
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«Авангард» и «Тюмень» сыграли вничью 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Волжская правда
«Авангард» набрал 40 очков и занимает десятое место. У «Тюмени» 33 очка и 18-е место.
В следующем туре «Тюмень» на выезде сыграет с «Сибирью», а «Авангард» — с «Кубанью».
ФНЛ 32-й тур  «Авангард» — «Тюмень» — 0:0
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