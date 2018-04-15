«Авангард» и «Тюмень» сыграли вничью

«Авангард» набрал 40 очков и занимает десятое место. У «Тюмени» 33 очка и 18-е место.

В следующем туре «Тюмень» на выезде сыграет с «Сибирью», а «Авангард» — с «Кубанью».

ФНЛ 32-й тур «Авангард» — «Тюмень» — 0:0