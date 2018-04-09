FIDE потребовала отставки Илюмжинова

Президентский совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки действующего президента

По информации пресс-службы организации, такое решение было принято на заседании в Минске.

Отмечается, что причиной данного требования стало нахождение Илюмжинова в санкционном списке США, из-за чего организация испытывает финансовые трудности.

За немедленную отставку нынешнего главы выступили 14 членов ФИДЕ, один человек проголосовал против.

Также совет постановил как можно скорее закрыть московский офис организации.

Вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос выдвинул свою кандидатуру на пост президента.