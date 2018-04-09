Илюмжинов ответил на требование ФИДЕ об отставке

Кирсан Илюмжинов: «В ФИДЕ не дождутся моей отставки»

Напомним, что, подавляющее большинство членов совета ФИДЕ,14 из 15 человек, письменно обратилось к президенту федерации Кирсану Илюмжинову с требованием о досрочном сложении полномочий.

— Не дождутся моей отставки! Я не собираюсь в отставку, — цитирует "Р-Спорт" Илюмжинова. — Заявление президентского совета ФИДЕ направлено на то, чтобы выбить меня из президентской гонки. Я буду баллотироваться. Если я предполагал перед выборами посетить 30-40 стран, то теперь посещу 70-80 стран. Это заявление еще больше меня подстегнуло. Я буду еще больше ездить и пропагандировать всю абсурдность этой санкционной политики одной из стран.

Я под санкциями США, а в ФИДЕ входят 188 стран. А если сегодня или завтра, предположим, Минфин России или Монголии, Тринидада и Тобаго включит под санкции вице-президента ФИДЕ или казначея, это не значит, что мы должны выгонять его из ФИДЕ. Это вмешательство во внутренние дела международной спортивной организации. Я считаю, что спорт вне политики.

Два месяца назад были фейковые сообщения о том, что швейцарские банки заморозили счета из-за того, что я под санкциями. Я тогда сказал, что это фейк. Два месяца прошло, никакие счета не заморожены. Все мероприятия ФИДЕ проведены, включая претендентский турнир в Берлине, где победил Фабиано Каруана. Можете спросить у него, у Сергея Карякина Владимира Крамника . Все, включая арбитров, получили призовые.

Во многих странах проходят турниры, мероприятия ФИДЕ, и никаких финансовых проблем. ФИДЕ все оплачивает, ничего не заморожено. Вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос выдвинул свою кандидатуру на пост президента, и поэтому развернута такая деятельность против меня. И они, президентский совет, ни с того, ни с сего закрыли представительство ФИДЕ в Москве. Это представительство активно развивало шахматы в школах, и теперь пострадали шахматисты.

Плановые выборы президента должны были состояться 3 октября 2018 года в Батуми.