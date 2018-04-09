Кирсан Илюмжинов выиграл суд у британского издания

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов выиграл дело о защите чести и достоинства у британского издания The Week. Деньги, полученные в качестве моральной компенсации, Кирсан Николаевич перечислил в фонд помощи детям-аутистам.

Президент ФИДЕ подал иск о защите о чести и достоинства к британскому изданию и выиграл его. Это не единственный судебный процесс, в котором участвует Кирсан Илюмжинов. «Я еще сужусь с Reuters New York Times . Думаю, что в ближайшее время тоже выиграю эти дела, они тоже по защите чести и достоинства», — цитирует «Р-Спорт» Илюмжинова

Издание The Week принесло Илюмжинову свои извинения и выплатило ему моральную компенсацию в 300 тысяч фунтов. «Я перевел эти деньги на поддержку больных аутизмом детей, занимающихся шахматами», — заявил президент ФИДЕ.