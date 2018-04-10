Глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал о поддержке со стороны Путина

"21 июля 2017 года мы встретились с Владимиром Владимировичем, и я поинтересовался его мнением относительно моего участия в выборах президента ФИДЕ. Он поддержал меня, за что я ему очень благодарен. Если честно, я всегда ставлю его в пример другим главам государств и премьер-министрам.

В течение 23 лет я езжу по миру и ни разу не видел политического лидера, который бы был так вовлечен в развитие нашего спорта", — цитирует Илюмжинова газета «Известия»

Ранее президентский совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки действующего президента.