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Россельхознадзор с 10 апреля разрешит ввоз товарных партий растений из Абхазии
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Россельхознадзор с 10 апреля разрешит ввоз товарных партий растений из Абхазии 

Говорит Москва 2 часа назад
Со 2 апреля в России был запрещён ввоз товарных партий растительной продукции из Абхазии из-за распространения коричнево-мраморного клопа.
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