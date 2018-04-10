В «Спутнике» прошел детский шахматный турнир

5 апреля в молодежном центре досуга и спорта «Спутник» прошел районный турнир по шахматам, посвященный Дню Космонавтики.

В турнире приняли участие ребята, посещающие секцию шахмат.

«По итогам турнира», — сообщается на странице социальной сети центра «ВКонтакте» — «первое место в упорной борьбе завоевала Юлия Николаева , 2 место занял Михаил Деданин, 3 место досталось Степану Анисимову ».

Среди девочек места распределились следующим образом: 1 место — Юлия Николаева, 2 место — Василиса Мишина, и 3 место у Снежаны Ружанской.

Поздравляем наших маленьких чемпионов!