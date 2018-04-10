Юные шахматисты Теплого Стана выяснили, кто из них лучший 

На прошедшей неделе участники шахматной секции молодежного центра досуга и спорта «Спутник» сразились в шахматном турнире.
Все происходило, как на настоящих соревнованиях, сообщают сотрудники «Спутника». Маленькие шахматисты пожали друг другу руки, щелкнула кнопка шахматных часов и игра началась. За соблюдением правил следило компетентное жюри. Тут было все: и радость победы и огорчение от неверно сделанного хода и спортивная злость.
По итогам соревнований лучшей стала Юлия Николаева.
Вторые и третьи места заняли: Михаил Деданин, Степан Анисимов, Василиса Мишина и Снежана Ружанская.
Поздравляем! Все молодцы!