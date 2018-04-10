Евгений Томашевский: От предложений Крамника не отказываются

В интервью «Советскому спорту» Евгений рассказал, каково быть помощником одного из сильнейших гроссмейстеров мира, почему он не уезжает из родного Саратова и что может себе позволить шахматист из топ-50.

«ОБЩЕНИЕ С ДВУМЯ ВЫДАЮЩИМИСЯ ШАХМАТИСТАМИ СОВРЕМЕННОСТИ ДОРОГО СТОИТ»

— Давно вы являетесь тренером-секундантом Владимира Крамника ? — Это было единовременное предложение, которое действовало только на турнир претендентов. Я долго не раздумывал, такие предложения дважды не делают. Как можно упускать возможность, пообщаться с таким уникальным шахматистом и человеком, как Владимир Борисович, заглянуть в его творческую лабораторию, это бесценный опыт.

Сергей Карякин : Ближайшая задача — пробить рейтинг 2800

— Почему он предложил вам стать его помощником — вы хороший теоретик, фонтанируете идеями? — Глагол «фонтанируете» ко мне точно не подходит. А почему позвал, это вопрос к Владимиру Борисовичу. Он пригласил еще и Аниша Гири . Общаться с двумя выдающимися шахматистами современности в течение трех недель, дорого стоит.

— Крамник известен, как жесткий работодатель. Сколько часов в сутки приходилось работать? — Никакой жесткости я не заметил. Атмосфера в нашей команде была хорошая на протяжении всего турнира, вне зависимости от результатов партии. Работать было приятно, а трудились мы действительно много. Но по-другому и не бывает.

— «За что я вам деньги плачу?» — это не про Крамника. — Корифеи так примитивно не мыслят. Думаю, подобное отношение к помощникам чаще можно встретить в других видах спорта.

— Крамник начал очень хорошо, но в 4-м туре потерпел обидное поражение от Каруаны. Это был ключевой момент для Крамника в турнире? — Завершись эта партия по-другому, она могла изменить турнир и для Крамника, и для Каруаны. Мне со стороны показалось, что Владимир Борисович был заложником собственной установки — он играл слишком агрессивно, когда ситуация требовала более практической игры.

Сергей Рублевский считает, что Крамник играл в самые интересные шахматы на турнире, но в очень энергозатратные. — Владимир Борисович давно играет в интересные шахматы. И перед турниром он сказал, что мы увидим Крамника-художника. Хотя в турнире, где нет аутсайдеров, не помешало бы побольше практичности. Но это все гипотетика. Если б он играл расчетливо, возможно, не выиграл бы две стартовые партии.

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ КУШАТЬ — ПО ДОРОГЕ ПОПАЛАСЬ ПИЦЦЕРИЯ»

— Уэсли Со приехал без секундантов. Проблема со спонсорами, не чем оплачивать проезд и проживание тренеров? — Мне трудно рассуждать насчет спонсоров, но шахматисты высокого уровня люди не бедные. Мы стопроцентно не знаем, был ли с ним в Берлине секундант. Но при нынешнем развитии коммуникаций тренеры могут помогать шахматистам и дистанционно. Другое дело, что Со приехал плохо подготовленным и играл крайне невыразительно.

Сергей Рублевский: Карякина подвел «низкий» старт

— После церемонии закрытия турнира, которое затянулось до позднего вечера, вашу команду видели в пиццерии. — Да, мы хотели поужинать, но время приближалось к 11 вечера, во всех ресторанах кухни закрылись. Но очень хотелось кушать и хотелось это сделать побыстрее. По дороге попалась пиццерия, где пиццы еще подавали. Этот случай как бы подчеркнул демократичность нашего шефа.

— Каруана выиграл по праву? — Безусловно, и это общее мнение. После того, как он обыграл Крамника в четвертом туре, стало понятно, что звезды на его стороне. По ходу турнира стало ясно, что Фабиано отлично подготовился. А в концовке он еще раз всем все доказал, когда за два тура до конца проиграл Сергею Карякину, а затем выиграл две заключительные партии. Причем обе были высокого качества, особенно победа в последнем утре над Александром Грищуком. На мой взгляд, это была лучшая партия турнира. Помимо того, что Каруана показал прекрасную игру, он еще продемонстрировал потрясающую выдержку.

— Каким будет матч с Карлсеном? Каруана — железный, Карлсен более нервный. — Думаю, что именно Каруана более нервный. Магнус, возможно, больше проявляет внешние эмоции. Но по-настоящему пробитым Карлсена я не видел, а Каруану доводилось. Думаю, Карлсен однозначный фаворит. Но надо сказать, что он был бы однозначным фаворитом в матче с любым гроссмейстером. ! Начало. Окончание завтра на сайте

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Евгений ТОМАШЕВСКИЙ