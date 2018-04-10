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Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче
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Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Александр Легков примут участие в благотворительном хоккейном матче в Екатеринбурге. Он состоится 27 апреля в КРК «Уралец». В «Матче звезд» сыграют известные спортсмены, артисты и местные политики.
"Деньги, вырученные от продажи билетов, будут направлены на строительство детской спортивной площадки для воспитанников одного из детских домов Нижнего Тагила", — сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.
Помимо Шипулина и Легкова в благотворительном матче на лед выйдут гонщик Сергей Карякин и экс-биатлонисты Николай Круглов и Иван Черезов. Ожидается участие в игре артистов «Уральских пельменей» Андрея Рожкова, Сергея Исаева и Дмитрия Брекоткина.
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