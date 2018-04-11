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Спортсмены из Вороновcкого поучаствуют в шахматном турнире
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Спортсмены из Вороновcкого поучаствуют в шахматном турнире 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
Спортсмены из поселения Вороновское 21 апреля примут участие в турнире «Московский гамбит».
— Сейчас наши ребята активно готовятся к этому выездному мероприятию. В состав сборной войдут пятеро игроков. Шахматисты выступят сразу в нескольких возрастных группах. Надеемся, что ребята смогут занять призовые места и принести несколько медалей в копилку команды, — прокомментировал руководитель шахматного клуба при школе №2073 Иван Шустов.
Отметим, что турнир пройдет в поселке совхоза «Крекшино» поселения Марушкинское. Планируется, что в нем примут участие команды из образовательных учреждений Новой Москвы.
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