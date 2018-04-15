Орловский заключенные сыграли в шахматы онлайн

В Орловской области среди отбывающих наказание в учреждениях регионального УФСИН прошёл онлайн-турнир по шахматам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Шахматный онлайн-турнир организован и проведен для популяризации шахмат среди осужденных, повышения их мастерства, выявления сильнейших шахматистов, развития интеллектуальных способностей и логического мышления осужденных.

Турнир проведен по Правилам игры в шахматы ФИДЕ . Пары участников турнира определялись жребием. Игры прошли по круговой системе в один круг. Лимит времени на одну игру составил 30 минут.

В пресс-службе УФСИН отметили, что участники турнира показали хорошую подготовку и волю к победе. Подводя итоги шахматного турнира, заместитель начальника УФСИН России по Орловской области Андрей Илюшечкин отметил, что проведение таких соревнований позволяет выявлять лучших игроков, способствует развитию анализа и планирования у осужденных, вырабатывает у них волю и характер, развивает память и концентрацию внимания.