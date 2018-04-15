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Орловский заключенные сыграли в шахматы онлайн
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Орловский заключенные сыграли в шахматы онлайн 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области среди отбывающих наказание в учреждениях регионального УФСИН прошёл онлайн-турнир по шахматам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Шахматный онлайн-турнир организован и проведен для популяризации шахмат среди осужденных, повышения их мастерства, выявления сильнейших шахматистов, развития интеллектуальных способностей и логического мышления осужденных.
Турнир проведен по Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Пары участников турнира определялись жребием. Игры прошли по круговой системе в один круг. Лимит времени на одну игру составил 30 минут.
В пресс-службе УФСИН отметили, что участники турнира показали хорошую подготовку и волю к победе. Подводя итоги шахматного турнира, заместитель начальника УФСИН России по Орловской области Андрей Илюшечкин отметил, что проведение таких соревнований позволяет выявлять лучших игроков, способствует развитию анализа и планирования у осужденных, вырабатывает у них волю и характер, развивает память и концентрацию внимания.
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