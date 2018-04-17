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Карякин сделал подарок Шварценеггеру
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Российский шахматист Карякин сделал подарок Шварценеггеру 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сделал подарок актёру Арнольду Шварценеггеру.
В качества подарка россиянин презентовал набор шахмат, аналогичный которому будет играться матч за звание чемпиона мира 2018 года.
«Привет, мой любимый актёр. Удачи, хорошего самочувствия вам и играйте в шахматы», — заявил Карякин на видео, опубликованном в Instagram World Chess.
Организаторы матча также пригласили Шварценеггера на матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, который пройдёт в ноябре в Лондоне.
Шварценеггер перенёс операцию на сердце. 70-летний актёр заявил, что для скорейшего восстановления и поддержки ума он играет в шахматы.
Ранее президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) потребовал немедленной отставки с поста главы организации Кирсана Илюмжинова.
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