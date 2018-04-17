Российский шахматист Карякин сделал подарок Шварценеггеру

Публикация от World Chess (@theworldchess) 16 Апр 2018 в 10:49 PDT В качества подарка россиянин презентовал набор шахмат, аналогичный которому будет играться матч за звание чемпиона мира 2018 года.

«Привет, мой любимый актёр. Удачи, хорошего самочувствия вам и играйте в шахматы», — заявил Карякин на видео, опубликованном в Instagram World Chess.

Организаторы матча также пригласили Шварценеггера на матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, который пройдёт в ноябре в Лондоне.

Шварценеггер перенёс операцию на сердце. 70-летний актёр заявил, что для скорейшего восстановления и поддержки ума он играет в шахматы.