Карякин сделал подарок Шварценеггеру

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сделал подарок актёру Арнольду Шварценеггеру.
В качества подарка россиянин презентовал набор шахмат, аналогичный которому будет играться матч за звание чемпиона мира 2018 года.
«Привет, мой любимый актёр. Удачи, хорошего самочувствия вам и играйте в шахматы», — заявил Карякин на видео, опубликованном в Instagram World Chess.
Организаторы матча также пригласили Шварценеггера на матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, который пройдёт в ноябре в Лондоне.
Шварценеггер перенёс операцию на сердце. 70-летний актёр заявил, что для скорейшего восстановления и поддержки ума он играет в шахматы.
Ранее президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) потребовал немедленной отставки с поста главы организации Кирсана Илюмжинова.