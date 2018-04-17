Королева шахмат. Катя Гольцева представит Нижний Новгород на чемпионате РФ

Пятнадцатилетняя Екатерина Гольцева привезла сразу три медали с чемпионата Приволжского федерального округа: «золото» турнира по быстрым шахматам, «серебро» блицтурнира и главную награду — «золото» в «классике». Следующий шаг — взрослый чемпионат России. Там юная нижегородка сыграет с сильнейшими шахматистками страны.

Дальше — суперфинал

На чемпионате ПФО в Ижевске Катя Гольцева играла по нарастающей. В первый день воспитанница нижегородской ДЮСШ № 9 стала второй в блицтурнире. Причём с победительницей Камалией Булатовой из Татарстана она набрала равное количество очков (по 9,5). Катя оказалась второй только по дополнительному показателю — коэффициенту (он начисляется в зависимости от рейтинга оппонента, над которым одержана победа).

«Катя и Камалия — хорошие подруги, — рассказывала сразу после блицтурнира мама и тренер Гольцевой Светлана Вифлеемская. — Так что дочка не сильно расстроилась из-за второго места. Тем более всю дистанцию она прошла без поражений. Настрой по-прежнему боевой».

Мамину правоту Катя доказала уже на следующий день, выиграв соревнования по быстрым шахматам (контроль времени — 15 минут). Она одержала в девяти партиях восемь побед при одной ничьей.

Но главное испытание было впереди — тяжелейший девятиматчевый марафон классического турнира. Конечно, успехи Кати последних лет делали её одной из фавориток. Но всё-таки было волнение за 15-летнюю девочку, которой противостояли взрослые оппонентки. Однако нижегородская звёздочка просто не заметила сопротивления соперниц, показав потрясающий результат — 8,5 очка из 9 возможных.

«Катя Гольцева объективно была сильнейшей на этом турнире, — делится впечатлениями руководитель нижегородской команды шахматистов на ПФО Антон Яценко. — В отличие от старших соперниц, многие из которых совмещают спорт с работой или ещё чем-то, Катя полностью посвящает себя шахматам. Её прогресс очевиден и будет продолжаться».

А дальше Екатерину ждёт очень интересное испытание — взрослый чемпионат России, который стартует 25 июня в Ярославле. На кону будет отбор в российский суперфинал — элитную лигу шахматисток, где выступают наши топ-игроки: гроссмейстеры Ольга Гиря Александра Горячкина , Валентина Гуинина и другие. Чтобы обеспечить себе попадание в суперфинал, Кате Гольцевой нужно оказаться в пятёрке. Задача сейчас выглядит фантастической.

«Попасть в суперфинал — пока моя главная шахматная мечта, — рассказывает Катя. — Понимаю, что в этом году оказаться среди пяти лучших будет очень тяжело. Для начала я ставлю цель выступить успешно — постараться набрать больше пяти очков. И ещё мне хочется разыгрывать красивые партии. В шахматах я люблю не только победы — мне нравится сама игра. Если буду играть ярко, то и результаты придут».

Успех сквозь «асфальт»

Предстоящий чемпионат России будет важен для нижегородской шахматистки и с точки зрения роста. Катя постепенно прощается с юношеским спортом и переходит во взрослый. Но пока Гольцева испытывает дефицит выступления в турнирах с топ-соперницами.

Поездки на представительные турниры — дело затратное. А нижегородские шахматисты никогда не купались в деньгах.

«Надо понимать, что Катя сейчас пробивается сквозь «асфальт», — рассказывает президент Федерации шахмат Нижегородской области Илья Завиваев. — В большом спорте успех всегда взаимосвязан с хорошим финансированием. А всё, чего сейчас добилась Гольцева, произошло только благодаря поддержке её замечательных родителей — нижегородских тренеров Евгения Гольцева и Светланы Вифлеемской. Федерация шахмат области тоже пытается оказывать посильную помощь, но, скажем прямо, Екатерине Гольцевой не помешал бы меценат. Тогда прогресс был бы ещё заметнее. А она — просто молодец. Добивается своего за счёт железной силы воли!»

Речь, конечно, не идёт о миллионах долларов, которые богатые спонсоры вкладывают в Карякиных, Крамников и иже с ними.

«Чтобы стабильно расти, Кате нужно в год играть от шести турниров уровня не ниже Moscow Open, — рассказывает Светлана Вифлеемская. — Поездка туда нам обошлась в 40 тыс. руб., при том, что переезд и проживание были не самыми дорогими. Но ведь приходится выбираться и в другие страны, где турниры получаются более затратными».

Словом, для прогресса шахматистке уровня Кати Гольцевой нужен годовой бюджет около полумиллиона рублей. Отыщется ли в Нижегородском спорте покровитель шахмат?