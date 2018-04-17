Шахматный турнир прошел на Энергетической

В помещении ГБУ «Лефортово» на Энергетической улице 9 апреля прошел шахматный турнир. Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Шахматы — это игра для терпеливых и усидчивых людей. В очередной раз нам доказали это юные шахматисты из секции «Шахматы». Ребята относятся к таким состязаниям очень серьезно. Даже самые маленькие участники в этот день были уверены в себе и за шахматной доской не пасовали при первых неудачах. Все участники боролись достойно, — сообщила Шуктаева.

Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)