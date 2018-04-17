Шахматисты района успешно выступили на турнире для начинающих

Юные шахматисты района стали лучшими на турнире «Первые шаги», который проходил в спортивно-досуговом центре «Высота» в воскресенье, 15 апреля. Итоги соревнований объявили на сайте шахматной школы «Чертаново».

В младшей возрастной категории (2010-2013 года рождения) самых лучших результатов достигла София Сесар-Лейва семи лет. Она набрала 6,5 очков. Шахматистка является ученицей руководителя студии «Маэстро» на Сумском» Александра Демина. Второе и третье места заняли воспитанники клуба «Ход конем» Ярослав Хорьков и Даниил Буров. Ребята набрали по 6 и 5 баллов соответственно.

— Ярослав и Даниил очень сильные ребята. Они заряжены на занятия: у них заинтересованные родители, поэтому и ребята ходят на шахматы не просто так. Они действительно хотят добиться результатов. Оба занимаются с начала учебного года. Только Ярослав и в школе в первом классе, а Даниил еще ходит в детский сад, — рассказал тренер детей Сергей Шариков

В другой возрастной категории (2005-2009 года рождения) среди победителей есть еще один ученик Александра Демина — Савва Богданов, который набрал 5 очков.

Фото: Шахматная школа «Чертаново»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/17/40006/