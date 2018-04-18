Чёрно-белые баталии. Юные шахматисты сошлись в схватке интеллектов

На Красноярском экономическом форуме состоялось большое событие — Открытый шахматный фестиваль, посвящённый Десятилетию детства в России. Больше ста будущих гроссмейстеров собрались на одной площадке, чтобы выяснить, кто лучший.

Звёздная партия

В краевой столице шахматные турниры проводятся каждый год. Но в этот раз можно говорить об особенно серьёзном масштабе. Участие в фестивале приняли более ста ребят из самых разных уголков края.

Инициатором проведения интеллектуального конкурса для умных и пытливых молодых ребят выступила Сибирская угольная энергетическая компания. У предприятия есть целая программа по поддержке будущих гроссмейстеров, которая позволяет одарённым ребятам обучаться шахматному искусству в знаменитой сочинской школе «Сириус». К слову, в рамках фестиваля для детей был организован телемост с образовательным центром, где в эти дни проходила двухнедельная программа для маленьких шахматистов из шахтёрских регионов. Юным мастерам представилась уникальная возможность — решать задания под руководством знаменитого гроссмейстера Владимира Беликова , тренера чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника . Ребята повысили своё этюдное искусство, взяв несколько уроков у мастера своего дела.

На КЭФ за чёрно-белыми досками встретились дети работников крупных краевых корпораций: «Норникель» РЖД , СГК, СУЭК , «Полюс» и РУСАЛ , а также воспитанники красноярской шахматной школы.

«Я научился играть в шахматы в трёхлетнем возрасте, — рассказывает молодой участник Дмитрий. — Эта увлекательная игра прочно вошла в мою жизнь, и я рад этому. Чемпион мира Анатолий Карпов говорит, что шахматы — удивительная игра, содержащая в себе науку, искусство и спорт. Я полностью с ним согласен».

Спортсмены цитируют мэтра неспроста. Ведь почётным гостем фестиваля стал кумир юных умников — трёхкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он с удовольствием общался с ребятами, давал советы и наставления и даже сыграл с ними партию.

«Шахматы развивают навыки, которые пригодятся в любой профессии. Стратегия, разработка плана, работа в соответствии с ним и умение находить исключения — всё это демонстрируют школьники. Рад, что взрослое поколение понимает, что нужно популяризировать этот вид спорта, что возрождаются традиции молодёжных шахматных турниров, и безусловным лидером в этом направлении в Сибири является угольная компания», — отметил Карпов.

Игра умных людей

К слову, в программу КЭФ фестиваль был включён не случайно. В 2016 году на аналогичном форуме угольщики презентовали проект «Шахматы — шахтёрским регионам», после чего началось формирование шахматных классов в школах шахтёрских городов.

Андрей Фёдоров. «Мы хотим, чтобы в городах создавалась комфортная среда обитания, среда умных развитых людей. И занятия шахматами создают эту атмосферу. Сегодня во всех городах и посёлках нашего присутствия: в Красноярском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Мурманской области и Кузбассе, в Хакасии и Бурятии — есть этот проект. В нём участвуют почти 3 тыс. детей», — сообщил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»

«Знаково, что шахматный фестиваль прошёл в рамках КЭФ. Ведь экономика будущего основана на интеллекте, знаниях, креативе. Ребята, которые увлекаются шахматами, развивают свой ум, творческий потенциал. Это формирует будущее поколение лидеров. Благодарю угольную компанию, которая выступила с инициативой проведения турнира. Когда ты видишь ребят, которые с уверенностью и упорством сражаются, то понимаешь: будущее куётся здесь и сейчас», — отметил заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко.