Сергей Карякин: Есть желание выиграть Shamkir chess, но конкуренция будет жесточайшая

Карякин едет в Азербайджан за победой. Чемпион мира по блицу и рапиду поставил перед собой цель закончить 2018 год на второй-третьей строчке рейтинга ФИДЕ, а для этого ему надо идеально провести все оставшиеся турниры.

— Я отправляюсь в Шамкир, чтобы почтить память моего товарища Вугара Гашимова, — сказал Карякин. — С ним у меня были настоящие дружеские отношения, что является большой редкостью для профессиональных шахматистов. Поэтому я с особым трепетом отношусь к этому турниру. У меня есть желание победить в этот раз, но конкуренция будет жесточайшая. Присутствие Карлсена говорит само за себя, но партия с ним не является для меня чем-то особенным. Это обычная работа, я привык играть против него. Но приятно, что в мире каждый раз вспоминают наш чемпионский матч. Также стоит отметить азербайджанских гроссмейстеров. Шахрияр Мамедьяров побеждал на двух последних Shamkir chess и постарается сделать хет-трик. Отличную форму набрали Рауф Мамедов , который наконец-то преодолел отметку 2700, и Теймур Раджабов , победивший на третьем этапе Гран-при ФИДЕ-2017. В партиях с ними будет тяжело.

Во время турнира претендентов в Берлине многие гроссмейстеры жаловались на плохие условия проживания. Карякину даже пришлось переселиться в другой отель.

— В Азербайджане блестяще провели шахматную Олимпиаду, Кубок мира и этап Гран-при, — продолжил шахматист. — Пожалуй, это лучшая организация, с которой мне приходилось сталкиваться. Поэтому сравнивать турнир претендентов в Берлине и Shamkir chess невозможно. Это как небо и земля.

По две победы на Shamkir chess имеют в своем активе Магнус Карлсен (2014, 2015) и Шахрияр Мамедьяров (2016, 2017).