Сергей Карякин: Есть желание выиграть Shamkir chess, но конкуренция будет жесточайшая 

С 18 по 28 апреля в азербайджанском Шамкире пройдет 5-й Мемориал Вугара Гашимова — Shamkir chess — 2018, в котором встретятся 10 выдающихся гроссмейстеров. Среди них — 16-й чемпион мира Магнус Карлсен, второй номер рейтинга ФИДЕ Шахрияр Мамедьяров, финалист Кубка мира — 2017 Дин Лижэнь и чемпион мира по версии ФИДЕ (2005–2006) Веселин Топалов. Россию будет представлять Сергей Карякин. На супертурнире должен был сыграть и 14-й чемпион мира Владимир Крамник, но в последний момент российский гроссмейстер ответил на приглашение организаторов отказом.
Карякин едет в Азербайджан за победой. Чемпион мира по блицу и рапиду поставил перед собой цель закончить 2018 год на второй-третьей строчке рейтинга ФИДЕ, а для этого ему надо идеально провести все оставшиеся турниры.
— Я отправляюсь в Шамкир, чтобы почтить память моего товарища Вугара Гашимова, — сказал Карякин. — С ним у меня были настоящие дружеские отношения, что является большой редкостью для профессиональных шахматистов. Поэтому я с особым трепетом отношусь к этому турниру. У меня есть желание победить в этот раз, но конкуренция будет жесточайшая. Присутствие Карлсена говорит само за себя, но партия с ним не является для меня чем-то особенным. Это обычная работа, я привык играть против него. Но приятно, что в мире каждый раз вспоминают наш чемпионский матч. Также стоит отметить азербайджанских гроссмейстеров. Шахрияр Мамедьяров побеждал на двух последних Shamkir chess и постарается сделать хет-трик. Отличную форму набрали Рауф Мамедов, который наконец-то преодолел отметку 2700, и Теймур Раджабов, победивший на третьем этапе Гран-при ФИДЕ-2017. В партиях с ними будет тяжело.
Во время турнира претендентов в Берлине многие гроссмейстеры жаловались на плохие условия проживания. Карякину даже пришлось переселиться в другой отель.
— В Азербайджане блестяще провели шахматную Олимпиаду, Кубок мира и этап Гран-при, — продолжил шахматист. — Пожалуй, это лучшая организация, с которой мне приходилось сталкиваться. Поэтому сравнивать турнир претендентов в Берлине и Shamkir chess невозможно. Это как небо и земля.
По две победы на Shamkir chess имеют в своем активе Магнус Карлсен (2014, 2015) и Шахрияр Мамедьяров (2016, 2017).