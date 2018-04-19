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Россиянка выиграла чемпионат Европы по шахматам
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Россиянка выиграла чемпионат Европы по шахматам 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер Валентина Гунина в третий раз стала победительницей чемпионата Европы по шахматам среди женщин. Об этом сообщает «Чемпионат».
В заключительном туре Гунина белыми фигурами сыграла вничью с турецкой шахматисткой Екатериной Аталык и обеспечила себе победу в чемпионате.
29-летняя россиянка набрала девять очков в 11 играх и стала недосягаемой для других шахматисток, Аталык заняла второе место (восемь очков). На третьем месте пока находится украинская чемпионка мира Анна Ушенина (7,5 очка). Итоговая турнирная таблица чемпионата, проходящего в Словакии, пока не определена.
Впервые Гунина завоевала «золото» чемпионата Европы в 2012 году, затем она стала победительницей турнира в 2014-м.
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