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Творческий мастер-класс и турнир по шахматам проведут в Войковском ко Дню Победы
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Творческий мастер-класс и турнир по шахматам проведут в Войковском ко Дню Победы 

Управа района Войковский 4 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Специальную программу готовят досуговые центры Войковского к празднованию Дня Победы. Подробности сообщила заместитель главы управы по взаимодействию с населением Юлия Денисова на встрече с жителями.
— В воскресенье, 29 апреля, на территории центра досуга «Преображение» состоятся посвященные памятной дате соревнования по шахматам, а в понедельник, 7 мая, пройдет мастер-класс по изобразительному искусству «Что такое День Победы» — начало в 17.00 в стенах клуба «Развитие» во 2-м Новоподмосковном переулке, дом 3, — уточнила Денисова.
В парке имени Воровского также пройдет традиционная памятная акция с возложением цветов: начало в 11.30 во вторник, 8 мая. (ео)
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