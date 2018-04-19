Творческий мастер-класс и турнир по шахматам проведут в Войковском ко Дню Победы

Специальную программу готовят досуговые центры Войковского к празднованию Дня Победы. Подробности сообщила заместитель главы управы по взаимодействию с населением Юлия Денисова на встрече с жителями.

— В воскресенье, 29 апреля, на территории центра досуга «Преображение» состоятся посвященные памятной дате соревнования по шахматам, а в понедельник, 7 мая, пройдет мастер-класс по изобразительному искусству «Что такое День Победы» — начало в 17.00 в стенах клуба «Развитие» во 2-м Новоподмосковном переулке, дом 3, — уточнила Денисова.

В парке имени Воровского также пройдет традиционная памятная акция с возложением цветов: начало в 11.30 во вторник, 8 мая. (ео)