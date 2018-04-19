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Карякин сыграл вничью с Гири
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Карякин сыграл вничью с Гири в первом туре шахматного турнира в Азербайджане 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с голландцем Анишем Гири в партии первого тура турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова. Соревнования проходят в центре имени Гейдара Алиева в городе Шамкир.
Другие партии игрового дня также завершились вничью: Веселин Топалов (Болгария) — Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь (Китай) — Радослав Войташек (Польша), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Магнус Карлсен (Норвегия), Давид Навара (Чехия) — Рауф Мамедов (Азербайджан).
Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире пятый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем соревнований становился чемпион мира Карлсен, два последних турнира выиграл Мамедьяров. Карякин год назад занял пятое место.
В нынешнем сезоне 10 участников сыграют по круговой системе. В случае равенства очков первым критерием является количество побед, вторым — результат личной встречи, третьим — коэффициент Бергера.
Турнир завершится 28 апреля.
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