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МИД: Москва не получала уведомлений об иске США против России
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МИД: Москва не получала уведомлений об иске США против России 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Москва не получала официальных уведомлений об иске Демократической партии США против России из-за итогов американских президентских выборов 2016 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Официальных уведомлений на этот счет МИД России ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано. Однако если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идет о своеобразной попытке демократов оправдать свое поражение", — цитирует Захарову ТАСС.
По словам дипломата, из сообщений СМИ стало известно, что Национальный комитет Демократической партии США якобы подал в суд Нью-Йорка иск по поводу итогов президентских выборов 2016 года. Среди ответчиков фигурируют Российская Федерация и российские граждане.
Захарова расценивает этот шаг упорным стремлением демократов свалить вину за провал на выборах на некий «сговор» и «внешнее вмешательство». Причем, отмечает она, тему продолжают раскручивать несмотря на то, что американская общественность и так уже изрядно напугана русскими хакерами.
"Видимо, теперь эти фантазии хотят перенести со страниц газет и с телеэкранов в зал суда, чтобы придать новое дыхание внутриполитическим разборкам и еще больше разогреть антироссийские настроения", — не сомневается официальный представитель МИД РФ.
Захарова выразила сожаление, что противники нормального развития российско-американских отношений заглушают разумные голоса, разрушают фундамент двустороннего взаимодействия, используя любые способы и не останавливаясь ни перед какими нелепыми обвинениями.
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