Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым

Мемориал Вугара Гашимова в Шамкире в 2018 году на редкость миролюбив. Треть соревнований позади, а гроссмейстеры пока не одержали ни одной победы.
В третьем туре россиянин Сергей Карякин чёрными фигурами сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен также чёрными разошёлся миром с другим местным шахматистом Рауфом Мамедовым.
Также не было выявлено победителя в партиях Аниш Гири (Нидерланды) — Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь (Китай) — Веселин Топалов (Болгария), Давид Навара (Чехия) — Радослав Войташек (Польша).