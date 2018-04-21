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Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым
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Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на мемориале Гашимова 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мемориал Вугара Гашимова в Шамкире в 2018 году на редкость миролюбив. Треть соревнований позади, а гроссмейстеры пока не одержали ни одной победы.
В третьем туре россиянин Сергей Карякин чёрными фигурами сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен также чёрными разошёлся миром с другим местным шахматистом Рауфом Мамедовым.
Также не было выявлено победителя в партиях Аниш Гири (Нидерланды) — Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь (Китай) — Веселин Топалов (Болгария), Давид Навара (Чехия) — Радослав Войташек (Польша).
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