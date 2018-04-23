Скончалась Нино Хурцидзе

Грузинская шахматистка Нино Хурцидзе умерла в возрасте 42 лет, сообщает sportall.ge.

В 2017 году стало известно, что Хурцидзе борется с раком. Деньги на лечение спортсменки собирали в том числе в социальных сетях. К сожалению, победить болезнь ей не удалось.

Хурцидзе — чемпионка мира по шахматам среди девушек в категории до 16 и до 20 лет, участница пяти шахматных олимпиадах, трех чемпионатов мира и семи чемпионатов Европы за команду Грузии. Шестикратная чемпионка Грузии среди женщин, обладательница Кубка Грузии среди мужчин.