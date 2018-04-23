Ещё
Скончалась Нино Хурцидзе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скончалась Нино Хурцидзе 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Грузинская шахматистка Нино Хурцидзе умерла в возрасте 42 лет, сообщает sportall.ge.
В 2017 году стало известно, что Хурцидзе борется с раком. Деньги на лечение спортсменки собирали в том числе в социальных сетях. К сожалению, победить болезнь ей не удалось.
Хурцидзе — чемпионка мира по шахматам среди девушек в категории до 16 и до 20 лет, участница пяти шахматных олимпиадах, трех чемпионатов мира и семи чемпионатов Европы за команду Грузии. Шестикратная чемпионка Грузии среди женщин, обладательница Кубка Грузии среди мужчин.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил глубокие соболезнования семье и близким Нино Хурцидзе.
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку118
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты устроили побоище на поле
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение