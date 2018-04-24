Шахматный турнир пройдет в районе Якиманка

Сотрудники шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» 27 апреля проведут новый турнир.

— Соревнование между спортсменами в этот раз посвятим Дню российского парламентаризма. На взгляд коллектива ШШК «Октябрьский», это достаточно важная дата, — рассказал директор учреждения Сергей Куракулов

Он добавил, что соревнование рассчитано на взрослых спортсменов. Ожидается не менее шести шахматистов в возрасте от 18 до 86 лет. В этом турнире не будет ограничения по половому признаку. Сергей Куракулов пояснил, что иногда проводятся соревнования только для женщин или мужчин, но чаще всего они смешанные.

Турнир начнется в 19:00 по адресу: улица Большая Полянка, дом 28. Приглашаются зрители и болельщики, вход свободный.