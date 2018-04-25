Вам мат: почему надо учиться играть в шахматы

Шахматы — это не только самая доступная (опытные шахматисты могут играть партии в уме, без доски и фигур), но и самая честная игра: здесь ничего не зависит от везения, а проигрышная с виду позиция может обернуться в итоге победой. И хотя шахматы — военная стратегия, которую придумали мужчины, женщины доказали, что могут играть не хуже, а порой и лучше представителей сильного пола.

Знаменитая венгерская шахматистка Юдит Полгар — единственная из женщин, достигшая первой мировой десятки среди мужчин. Сильнейшая на сегодняшний день шахматистка мира китаянка Хоу Ифань вообще предпочитает играть с мужчинами: ради мужских турниров она в прошлом году даже отказалась от участия в чемпионате мира среди женщин, по сути, уступив свою заслуженную корону.

Многие мужчины-гроссмейстеры продолжают так или иначе заниматься любимым спортом и выбирают профессии, или прямо связанные с шахматами, или относящиеся к смежным областям. С женщинами все наоборот. Успешные в шахматах, они смогли достичь новых высот в самых разных сферах.

Наша бывшая соотечественница и чемпионка США Анна Хан даже на пике своей шахматной карьеры работала брокером сразу на нескольких крупных международных торговых площадках, включая Нью-Йоркскую и Гонконгскую фондовую биржи. Сейчас она занимается инвестиционным бизнесом в D. E. Shaw Group.

Еще одна шахматная звезда Эльмира Скрипченко, завоевав в начале 2000-х шахматную корону Франции и Европы и получив титул самой красивой шахматистки мира, стала появляться на обложках глянцевых журналов едва ли не чаще топовых фотомоделей. Став мамой, она занялась профессиональным покером — теперь Эльмира регулярно занимает первые места в мировых покерных турнирах.

Есть среди шахматисток и успешные политики. Гроссмейстер, мать четверых детей Дана Рейзниеце-Озола стала в 33 года министром экономики Латвии, а в Сербии пост министра спорта заняла шахматистка Алиса Марич. Чемпионка Европы Виктория Чмилите-Нильсен — депутат сейма Литовской республики.

Корпоративные шахматные турниры проводятся и внутри крупных компаний, и между целыми структурами, в которых, оказывается, часто работают шахматисты международного класса. Например, в начале апреля в Москве состоялся традиционный турнир между командами Госдумы Центробанка . От банкиров в турнире, например, была международный гроссмейстер Анна Душенок, а от Госдумы — мастер спорта международного класса Екатерина Кирсанова. А ректор РГСУ и большая поклонница шахмат Наталья Починок не только принимает на площадке своего ВУЗа международные шахматные турниры, но и активно продвигает внедрение преподавания шахмат в общеобразовательную школьную программу.

Женщины в бизнесе и руководстве крупных корпораций сродни шахматистам — им просто необходимы навыки этой игры. Майк Басман, международный мастер по шахматам, в своем исследовании утверждает, что шахматы несут три позитивных и неоспоримых преимущества: аналитическое мышление, способность принимать решения и выдерживать давление. Однако, для успешной личности необходимо еще проявлять доброту и способность работать с другими, чего как раз не хватает мужчинам-шахматистам. Именно поэтому так много мужчин погружают свой ум целиком в шахматы, когда женщины используют его для решения других проблем. Вот лишь несколько важнейших для бизнеса и повседневной жизни компетенций, которые дают женщинам регулярные занятия шахматами.

1. Принятие решений

Шахматы учат не только делать верные ходы, но и анализировать собственные ошибки. Экстраполировав собственный шахматный опыт в жизнь и научившись разбирать по пунктам свои действия, можно избежать многих тактических и стратегических просчетов и научиться сосредотачиваться на главном, не распыляя свои силы. Шахматные решения развивают и чисто женское качество — интуицию.

2. Шахматная логика

Не секрет, что в умении логически мыслить мужчины часто превосходят женщин. По мнению психологов, интерес к решению логических задач традиционно в нашей культуре поддерживаются и поощряется больше у мальчиков, чем у девочек. Шахматы — хорошая возможность этот дисбаланс изменить. Постепенно стратегии из шахмат так глубоко проникают в мозг, что женщины начинают схожим образом рассматривать ситуации не только на доске, но и в бизнесе.

Международный гроссмейстер Мария Фоминых утверждает, что любая деятельность, связанная с аналитикой, помогает планировать, выстраивать стратегии и эффективно решать задачи.

3. Уверенность в себе

Интеллектуальный круг общения и полезные знакомства в «мужском мире» повышают уверенность в своих силах и знаниях. Побеждая в шахматном поединке, даже самая уверенная в себе бизнес-леди становится еще сильнее — ведь подсознательно многие женщины все же чувствуют себя в шахматах слабее мужчин.

4. Тайм-менеджмент и навыки многозадачности

Многие шахматные турниры, например, блиц (где, кстати, традиционно сильны женщины), жестко ограничены по времени. Если играть с часами и привыкнуть не раздумывать подолгу над ходами, это приучит вас к соблюдению сроков и режима и в жизни. Навыки многозадачности, от природы более развитые у женщин, также еще сильнее формируются в процессе игры в шахматы, что помогает грамотно планировать семейный отдых и ежедневный график, успешно трудиться и выглядеть при этом хорошо.

5. Налаживание гармоничных отношений в семье

Семейный психолог Ольга Хохлова утверждает, что шахматы являются той активностью, к которой можно со временем подключать детей, укрепляя тем самым детско-родительские отношения, закладывая фундамент взаимопонимания. «Не секрет, что некоторые женщины зависят от своего мужчины, требуют повышенного внимания и заботы. Однако, когда у второй половинки есть интеллектуальное хобби, которое увлекает и развивает, она становится более привлекательной в глазах своего избранника. И он вновь хочет завоевать ее внимание, тем самым сохраняя интерес и баланс в отношениях. Самое главное, чтобы женщина не занималась профессиональной шахматной карьерой: частые разъезды и командировки — ничего хорошего для семейной жизни не несут», — добавляет Мария Фоминых.

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