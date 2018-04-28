Правящая партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьера 

Правящая в Армении Республиканская партия не станет выдвигать своего кандидата на пост главы нового кабинета министров. Об этом проинформировал пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.
По его словам, после того, как лидер республиканцев, экс-премьер Серж Саргсян и исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян обсудили текущую политическую ситуацию в Армении, точнее разразившийся внутриполитический кризис, партия приняла решение не выдвигать собственного кандидата на пост премьера.
"Это осознанное решение. Когда будут выдвинуты все кандидаты, мы примем решение на основе наших обсуждений. У нас есть время до 18:00 30 апреля. На данный момент мы не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме лидера оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна", — отметил Шармазанов, добавив, что партия руководствуется исключительно государственными интересами и не намерена привести страну к потрясениям. При этом он сообщил, что партия не собирается отказываться от участия в парламентских выборах.
Напомним, с 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В итоге они привели к отставке правительства. 1 мая парламент Армении проведет специальное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра страны.
И.о. главы кабинета министров Карен Карапетян обратился к действующему президенту страны Армену Саркисяну с просьбой назначить внеочередные парламентские выборы и объявил о начале консультаций как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами республики для поиска путей выхода из кризиса. При этом он отказался вести переговоры лидером оппозиции Николом Пашиняном.