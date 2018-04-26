Ещё
Турнир по шахматам пройдем в районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир по шахматам пройдем в районе 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
В шахматно-шашечном клубе «Октябрьский» 27 апреля пройдет очередной турнир. В нем смогут принять участие москвичи от 18 до 86 лет.
— В этот раз соревнование будет приурочено ко Дню российского парламентаризма. Мы считаем, что это важная дата, — отметил Сергей Куракулов, директор ШШК.
Руководитель клуба отметил, что на турнир ожидают не менее шести участников. В соревнованиях будут участвовать и мужчины, и женщины.
Начало мероприятия в 19:00. Оно пройдет по адресу: улица Большая Полянка, дом 28. Вход свободный.
Управа района Якиманка: последние новости
Пользователи портала «Активный гражданин» выберут название розовой линии метро Волейболистки из Института «МИСиС» поборются за бронзу на студенческих играх В Центральном округе столицы полицейские задержали подозреваемого в краже компьютерной техники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения18
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»246
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение