Турнир по шахматам пройдем в районе

В шахматно-шашечном клубе «Октябрьский» 27 апреля пройдет очередной турнир. В нем смогут принять участие москвичи от 18 до 86 лет.

— В этот раз соревнование будет приурочено ко Дню российского парламентаризма. Мы считаем, что это важная дата, — отметил Сергей Куракулов , директор ШШК.

Руководитель клуба отметил, что на турнир ожидают не менее шести участников. В соревнованиях будут участвовать и мужчины, и женщины.

Начало мероприятия в 19:00. Оно пройдет по адресу: улица Большая Полянка, дом 28. Вход свободный.