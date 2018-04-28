Сергей Карякин принял участие в хоккейном Матче звёзд

В Екатеринбурге на льду КРК «Уралец» прошёл Матч звёзд с участием политиков, звёзд шоу-бизнеса, а также чемпионов и призёров Олимпийских игр и других международных турниров, среди которых был победитель «Дакара-2017» в категории квадроциклов Сергей Карякин . Главной целью мероприятия стал сбор средств для строительства спортплощадки в детском доме Нижнего Тагила. Все средства, собранные на мероприятии, пошли на развитие спорта в регионе, сообщает официальный пресс-релиз.

«Праздник состоялся, и мне хочется, чтобы таких праздников было гораздо больше. Пришло столько людей, и многие были с детьми, у которых горели глаза. Всегда приятно принимать участие в таких событиях — они заряжают энергией и позитивом. Если говорить о моих спортивных достижениях, то старался как мог — отрабатывал по полной в обороне в отведённое мне время. К сожалению, мне пришлось уехать раньше, не доиграв второй период финального матча, так как я уже опаздывал на самолёт на первый этап Can-Am X-Race. Но мои коллеги по команде уверенно довели матч до победы», — отметил Карякин.