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Карлсен победил на Мемориале Гашимова
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Карлсен победил на Мемориале Гашимова 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем Мемориал Вугара Гашимова, который завершается сегодня в Шамкире (Азербайджан).
В заключительном туре Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с Дином Лиженем и на 0,5 балла опередил китайского шахматистам в итоговой таблице.
На турнире осталось завершить одну партию — россиянин Сергей Карякин встречается с болгарином Веселином Топаловым и имеет небольшое преимущество. Остальные встречи завершились вничью.
Шахматы. Мемориал Вугара Гашимова. Шамкир, Азербайджан 8-й тур  Рауф Мамедов (Азербайджан) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5 Радослав Войташек (Польша) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5 Магнус Карлсен (Норвегия) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5 Давид Навара (Чехия) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0,5:0,5  Турнирное положение после 8-го тура (без учёта партии Карякина и Топалова) 1. Магнус Карлсен — 6 2. Дин Лижэнь — 5,5 3. Шахрияр Мамедьяров — 4,5 4. Радослав Войташек — 4,5 5. Аниш Гири — 4,5 6. Теймур Раджабов — 4,5 7. Веселин Топалов — 4 8. Сергей Карякин — 4 9. Рауф Мамедов — 4 10. Давид Навара — 2,5
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