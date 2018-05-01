9-летняя школьница из Ульяновска выиграла первенство России по шахматам 

Ульяновская 9-летняя школьница Валерия Клейменова выиграла первенство России по классическим шахматам среди девочек не старше 11 лет, пишет «Улправда».
Юная шахматистка, ученица тренера Александра Кашицина, отправившаяся в Краснодарский край на первенство России, уже была в свои 9 лет чемпионкой Ульяновской области по шахматам среди… женщин.
На первенстве России она стала победительницей в возрастной группе шахматисток не старше 11 лет. Соревнование среди 49 юных шахматисток со всей страны проходили по швейцарской системе в девять туров. Победа была добыта в упорной борьбе, где главной конкуренткой Валерии в борьбе за «золото» была москвичка Александра Шведова.