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FT: антироссийские санкции США ударили по шахматам
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FT: антироссийские санкции США ударили по шахматам 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Швейцарский банк UBS закрыл счета Международной шахматной федерации из-за санкций, введенных США в отношении президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Четыре других швейцарских банка отказались сотрудничать с Федерацией по той же причине. Об этом пишет The Financial Times.
По информации издания, ранее казначей ФИДЕ Адриан Сигель попросил представителей 189 национальных шахматных федераций временно приостановить переводы денег, пока не будет найдена замена UBS.
В пятницу исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фриман направил Илюмжинову письмо, в котором сообщается, что переговоры с четырьмя швейцарскими банками оказались безуспешными, поскольку те не хотят сотрудничать с организацией пока Илюмжинов остается ее президентом, отмечает издание. Кроме того, еще 18 банков в Женеве и Лозанне даже не стали встречаться с представителями ФИДЕ, а переговоры с румынским Alfa-Bank и Национальным банком Грузии окончились ничем, отмечает исполнительный директор Федерации.
«Не думаю, что вы можете всерьёз предлагать работать с каким-нибудь американским банком, пока вы сами, будучи президентом ФИДЕ, остаетесь в санкционном списке Минфина США», — отмечает Фридман в конце письма, обращаясь к Илюмжинову. Кирсан Илюмжинов находится под американскими санкциями с ноября 2015 года.
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