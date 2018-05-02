FT: антироссийские санкции США ударили по шахматам

По информации издания, ранее казначей ФИДЕ Адриан Сигель попросил представителей 189 национальных шахматных федераций временно приостановить переводы денег, пока не будет найдена замена UBS.

В пятницу исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фриман направил Илюмжинову письмо, в котором сообщается, что переговоры с четырьмя швейцарскими банками оказались безуспешными, поскольку те не хотят сотрудничать с организацией пока Илюмжинов остается ее президентом, отмечает издание. Кроме того, еще 18 банков в Женеве и Лозанне даже не стали встречаться с представителями ФИДЕ, а переговоры с румынским Alfa-Bank и Национальным банком Грузии окончились ничем, отмечает исполнительный директор Федерации.