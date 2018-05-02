Биотум» вливается в спорт

Фото Михаил Мойсеянчик

Сразу после того, как на Соборной площади прогремели поздравительные речи в честь Первомая, основной театр действий плавно перетёк на бульвар имени Пушкина, где прошёл традиционный шахматный турнир под открытым небом.

Идея проводить такие турниры зародилась шесть лет назад. Количество желающих сразиться друг с другом с тех пор ежегодно растёт. Так сегодня за шахматными стали было более 40 игроков. Причём играли не только ветераны, но и совсем юные шахматисты — самому младшему всего лишь пять лет. Но и это ещё не всё. Впервые турнир обрёл официального партнёра. Им стало научно-производственное предприятие «Биотум». Как нам удалось узнать директор этой компании частенько играет в шахматы.

Несмотря на капризы погоды — шёл небольшой дождь, участники турнира от любимой игры не оторвались ни на минуту.

«Сегодня здесь около 40 участников. Традиционный турнир проводится МБУ «Молодёжный центр» при городском управлении по делам молодёжи и сегодня нашим генеральным партнёром выступает научно-производственное предприятие «Биотум», который нам помогает это мероприятие совместно организовать и сделать его таким комфортным и интересным не только для участников, но и для прохожих и это очень здорово. Здесь разные шахматисты. Здесь как начинающие, которые ходят в шахматную школу — детки, и люди, которые уже достаточно преклонном возрасте. Они разные турниры прошли, разные мероприятия. Есть очень именитые шахматисты, которые выезжают за пределы Владимирского региона тоже участвуют в рейтинговых турнирах и так далее. Вот сегодня, кстати, площадка объединила всех и люди просто обсудили новости и планы на ближайшие несколько месяцев — сверили часы, что называется» — отметил Роман Александров , президент Владимирской шахматной федерации.

Турнир проводился по правилам блица. Каждому участнику на партию даётся 10 минут. В случае если у гроссмейстера заканчивается время, то он считается проигравшим. К слову, за победу над соперником дают один балл, за ничью — половину. Друг с другом игроки проводят только один поединок, кто начинает — решает жеребьёвка.

«Такие турниры проводятся по «швейцарской системе» — сильнейший играет с сильнейшим. Соответственно, кто после третьего тура наберёт три очка, то будет играть с тем у кого тоже три очка. Если уже с этим человеком играл, то игра проводится с ближайшим к нему по очкам. Может быть 2 — 2,5 балла. Всё зависит от турнирной таблицы. Естественно, кто наберёт больше всего очков, тот и станет победителем. Допустим у нас сейчас такая ситуация, что несколько человек имеют одинаковое количество очков. В случае, если такая ситуация сохранится, тогда уже победитель будет определяться по коэффициенту Бухгольца. Это сумма всех очков. Человек, который сыграл с более сильными соперниками окажется вышел», — сказал Алексей Костаков, организатор шахматного турнира.

Судьба первого места решилась именно по такой системе. Партия, которая должна была определить чемпиона, завершилась в ничью. Отмечу, что в этот момент пошёл ливень, но гроссмейстеры ни дрогнули, а продолжили игру — один отбивался, другой оборонялся. Именно тот самый коэффициент Бухгольца определил, что победителем турнира стал Валерий Осипов . Второе место занял Тереньтев Михаил, а «бронзу» взяла девушка — Ася Арутюнова.

Всем участникам организаторы вручили благодарственные письма за участие в шахматном первенстве. А тройку призёров ждали памятные подарки от генерального спонсора соревнований — «Биотума». Гроссмейстерам вручили брендированные термокружки, флэшки и подарочные карты в магазин электроники. Следующие шахматные баталии развернутся уже 9 мая. Организаторы надеются, что погода не внесёт коррективы в грядущий турнир.