В Российской шахматной федерации рассказали о продолжении карьеры Крамника

"Я в этом уверен. У него большой потенциал, светлая голова, много энергии, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне. Он — настоящий лидер нашей команды, молодежь у него учится.

К тому же он очень помогает развитию шахмат в России, курирует обучение в центре «Сириус» в Сочи, где идет работа с перспективными юниорами", — сказал Филатов.

Специалист также отметил, что Крамник способен выиграть следующий турнир претендентов.

"На мой взгляд, он способен выиграть любой турнир, в котором принимает участие. Не удивлюсь, если Владимир отберется на следующий турнир претендентов и выиграет его", — подчеркнул он.

Ранее Филатов поделился ожиданиями от участия россиян в шахматной Олимпиаде, которая состоится осенью в Батуми.