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В Российской шахматной федерации рассказали о продолжении карьеры Крамника
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В Российской шахматной федерации рассказали о продолжении карьеры Крамника 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Facebook
Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов выразил мнение, что Владимир Крамник будет продолжать карьеру, несмотря на неудачу на турнире претендентов. Слова функционера приводит газета «Известия».
"Я в этом уверен. У него большой потенциал, светлая голова, много энергии, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне. Он — настоящий лидер нашей команды, молодежь у него учится.
К тому же он очень помогает развитию шахмат в России, курирует обучение в центре «Сириус» в Сочи, где идет работа с перспективными юниорами", — сказал Филатов.
Специалист также отметил, что Крамник способен выиграть следующий турнир претендентов.
"На мой взгляд, он способен выиграть любой турнир, в котором принимает участие. Не удивлюсь, если Владимир отберется на следующий турнир претендентов и выиграет его", — подчеркнул он.
Ранее Филатов поделился ожиданиями от участия россиян в шахматной Олимпиаде, которая состоится осенью в Батуми.
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