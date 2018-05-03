Первенство Пскова среди юношей и девушек до 15 лет по шахматам выиграл 11-летний Дмитрий Хаймин 

Первенство Пскова среди юношей и девушек до 15 лет по классическим шахматам выиграл Дмитрий Хаймин 2006 года рождения, сообщает федерация шахмат Псковской области. Он набрал 7,5 очков в 9 турах. Второе и третье место заняли Александр Николаев (7 очков) и Андрей Шубин (6,5 очков) — оба на год старше победителя турнира. Отметим, Хаймин был и рейтинг-лидером турнира. Всего в первенстве приняли участие 20 человек. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».