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Предприятие «БИОТУМ» наградило лучших шахматистов
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Предприятие «БИОТУМ» наградило лучших шахматистов 

АиФ Владимир 56 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Одновременно с традиционным митингом на Соборной площади в честь праздника Первого мая в Пушкинском скверег. Владимира проходил традиционный шахматный турнир под открытым небом. Сразиться в самой популярной интеллектуальной игре мог любой желающий. Организаторами турниравыступили Владимирская шахматная федерация, МБУ «Молодежный центр» и предприятие «БИОТУМ».
Всего в турнире приняло участие 40 человек, которые сыграли 9 блиц туров, каждый по 10 минут. Несмотря на дождь, ни один игрок не покинул площадку. Шахматные баталии продолжались с 10:00 до 14:00 часов, после чего состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Ценные подарки от спонсора турнира, научно -производственного предприятия «БИОТУМ» были вручены трем победителям. Главным победителем турнира стал Валерий Осипов. Второе место занял Тереньтев Михаил, а «бронзу» взяла девушка — Ася Арутюнова. Также ценные подарки от спонсора получили три человека в номинации — лучший игрок среди учащихся, среди женщин и среди ветеранов. Стоит отметить, что самому младшему игроку было всего 5 лет, а самому старшему 80!
Именные благодарственные письма от Владимирской шахматной федерации и Генерального партнера турнира, компании «БИОТУМ» получили все участники.
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