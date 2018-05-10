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Грузинская чемпионка мира по шахматам сыграла с заключенными одной из колоний рядом с Тбилиси
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Грузинская чемпионка мира по шахматам сыграла с заключенными одной из колоний рядом с Тбилиси 

Newsru.com 5 часов назад
Фото: Newsru.com
Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, которая с 1962 по 1978 год удерживала шахматную корону, а также стала первым в мире международным гроссмейстером среди женщин, посетила одну из колоний недалеко от Тбилиси и сыграла с заключенными, передает
"Интерфакс"
Гаприндашвили пообщалась с заключенными в пенитенциарном учреждении N15 в поселке Ксани Мцхетского муниципалитета. Она рассказала им об истории грузинских шахмат, а затем провела с заключенными сеанс одновременной игры в шахматы.
В знак благодарности заключенные подарили Гаприндашвили сделанные своими руками оригинальные шахматы. Она, в свою очередь, похвалила местные власти за реформу системы исполнения наказаний и отметила тот факт, что у осужденных есть возможность встретиться и пообщаться с представителями разных профессий.
Как отмечает агентство, настоящее время в некоторых грузинских тюрьмах открыты салоны красоты, в которых заняты заключенные, успешно прошедшие курсы стилистов, а также функционируют предприятия по пошиву одежды и обуви, производству макарон, работают пекарни.
Напомним, что в апреле 2016 года необычный Международный шахматный турнир между заключенными российских колоний и заключенными тюрьмы в Чикаго, которая является одной из крупнейших в США,
завершился
победой отечественных уголовников.
Уникальное соревнование, в котором принимали участие заключенные, проходило в онлайн-режиме посредством Skype. С каждой из сторон в игре принимали участие по семь «гроссмейстеров».
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