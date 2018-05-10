Грузинская чемпионка мира по шахматам сыграла с заключенными одной из колоний рядом с Тбилиси

Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили , которая с 1962 по 1978 год удерживала шахматную корону, а также стала первым в мире международным гроссмейстером среди женщин, посетила одну из колоний недалеко от Тбилиси и сыграла с заключенными, передает

Гаприндашвили пообщалась с заключенными в пенитенциарном учреждении N15 в поселке Ксани Мцхетского муниципалитета. Она рассказала им об истории грузинских шахмат, а затем провела с заключенными сеанс одновременной игры в шахматы.

В знак благодарности заключенные подарили Гаприндашвили сделанные своими руками оригинальные шахматы. Она, в свою очередь, похвалила местные власти за реформу системы исполнения наказаний и отметила тот факт, что у осужденных есть возможность встретиться и пообщаться с представителями разных профессий.

Как отмечает агентство, настоящее время в некоторых грузинских тюрьмах открыты салоны красоты, в которых заняты заключенные, успешно прошедшие курсы стилистов, а также функционируют предприятия по пошиву одежды и обуви, производству макарон, работают пекарни.

Напомним, что в апреле 2016 года необычный Международный шахматный турнир между заключенными российских колоний и заключенными тюрьмы в Чикаго, которая является одной из крупнейших в США,

завершился

победой отечественных уголовников.

Уникальное соревнование, в котором принимали участие заключенные, проходило в онлайн-режиме посредством Skype. С каждой из сторон в игре принимали участие по семь «гроссмейстеров».