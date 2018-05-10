Умер Евгений Васюков 

Скончался советский и российский гроссмейстер Евгений Васюков, сообщает НСН.
5 марта известному шахматисту исполнилось 85 лет.
Васюков был тренером студенческой сборной СССР, а также олимпийских сборных Венгрии, Монголии, Польши, Шри-Ланки и Индии.
Кроме того, он был тренером-консультантом другого известного советского шахматиста Анатолия Карпова.
Наивысшим достижением гроссмейстера является победа в круговом международном турнире в Маниле в 1974 году.
О времени и месте прощания с Васюковым станет известно позднее.