Умер Евгений Васюков

Советский и российский гроссмейстер Евгений Васюков скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации.

"О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Андреевича Васюкова", — говорится в сообщении пресс-службы.

Васюков был тренером — консультантом 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова . Также он тренировал олимпийские команды Венгрии, Монголии, Польши, Шри-Ланки и Индии. Он шесть раз становился чемпионом Москвы, в составе студенческой сборной СССР выигрывал Всемирные шахматные олимпиады в 1955 и 1956 годах. Его лучшим результатом в международных соревнованиях стала победа на турнире в Маниле, в котором принимал участие в том числе Тигран Петросян

В последние годы Васюков возглавлял комиссию ветеранов Российской шахматной федерации.