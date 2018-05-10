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Умер Евгений Васюков
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Умер Евгений Васюков 

ТАСС 4 часа назад
Фото: News.ru
Советский и российский гроссмейстер Евгений Васюков скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации.
"О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Андреевича Васюкова", — говорится в сообщении пресс-службы.
Васюков был тренером — консультантом 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Также он тренировал олимпийские команды Венгрии, Монголии, Польши, Шри-Ланки и Индии. Он шесть раз становился чемпионом Москвы, в составе студенческой сборной СССР выигрывал Всемирные шахматные олимпиады в 1955 и 1956 годах. Его лучшим результатом в международных соревнованиях стала победа на турнире в Маниле, в котором принимал участие в том числе Тигран Петросян.
В последние годы Васюков возглавлял комиссию ветеранов Российской шахматной федерации.
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