Ещё
Шахматная школа Московского Дворца пионеров, планирует выставить на Кубок Ботвинника 8 составов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шахматная школа Московского Дворца пионеров, планирует выставить на Кубок Ботвинника 8 составов 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Шахматная школа имени М. М. Ботвинника выставит 8 команд на Кубок Ботвинника, который пройдет С 18 по 20 мая 2018 года на Центральном Московском ипподроме.
Оргкомитет сообщает, что каждая команда-участница турнира будет состоять из четырёх основных игроков и двух запасных (1 мальчик и 1 девочка), при этом в составе должна быть как минимум одна девочка. Сильнейших определят в двух возрастных категориях: U11 (2008 год рождения и моложе) и U15 (2004 год рождения и моложе). За три дня участникам всех команд предстоит сыграть по 6 партий (две в день). Команда-победительница в каждой номинации станет обладательницей Кубка Михаила Ботвинника, а её участники получат дипломы в адресных папках и медали.
Управа района Теплый Стан: последние новости
Школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Для футбольных болельщиков установят специальные почтовые ящики В метро появятся проездные билеты с символикой Дня Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру110
Россия потерпела первое поражение на ЧМ122
Аршавина пять раз ударили током17
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко588
Медведев породил новый анекдот про Мутко504
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение