Шахматная школа Московского Дворца пионеров, планирует выставить на Кубок Ботвинника 8 составов

Шахматная школа имени М. М. Ботвинника выставит 8 команд на Кубок Ботвинника , который пройдет С 18 по 20 мая 2018 года на Центральном Московском ипподроме.

Оргкомитет сообщает, что каждая команда-участница турнира будет состоять из четырёх основных игроков и двух запасных (1 мальчик и 1 девочка), при этом в составе должна быть как минимум одна девочка. Сильнейших определят в двух возрастных категориях: U11 (2008 год рождения и моложе) и U15 (2004 год рождения и моложе). За три дня участникам всех команд предстоит сыграть по 6 партий (две в день). Команда-победительница в каждой номинации станет обладательницей Кубка Михаила Ботвинника, а её участники получат дипломы в адресных папках и медали.