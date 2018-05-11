В Киришах пройдет XVI Международный шахматный турнир

14 мая в 17.00 во Дворце культуры КИНЕФ Киришей состоится открытие XVI Международного шахматного турнира «Юные звезды мира» (Ленинградская область, город Кириши, ул. Советская, д. 16).

В турнире принимают участие сильнейшие юные шахматисты мира, приглашенные по специальному списку, утвержденному Организационным комитетом турнира.

Турнир проводится по круговой системе в один круг при 12-ти участниках по действующим правилам ФИДЕ . Контроль времени на обдумывание ходов — 1 час 30 минут плюс 30 секунд на каждый сделанный ход до конца партии каждому партнеру с использованием электронных часов. На турнире установлена норма для выполнения балла международного мастера.

20 мая в рамках шахматного турнира «Юные звезды мира» пройдет традиционный гроссмейстерский блицтурнир «Кубок Несиса».

Основные цели и задачи турнира, по словам организаторов, это популяризация шахматного спорта, повышение спортивного мастерства участников турнира и их спортивной квалификации — дань памяти одному из сильнейших юных шахматистов Ленинградской области Ване Сомову.

Ваня был одним из сильнейших шахматистов в своей возрастной группе в Ленинградской области (1 разряд). Своими яркими выступлениями в турнирах: чемпионат мира среди юниоров (Испания, 2001), международные соревнования в Хельсинки, Дортмунде, Майнце, чемпионат России, Сочи (2002) оставил память о себе как о талантливом и очень перспективном шахматисте.

Несмотря на юный возраст, Ваня был полноправным членом команды Александра Халифмана на чемпионате ФИДЕ (Лас-Вегас 1999), на турнире в Линаресе, на матче Халифман — Леко (Будапешт, 2000).

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти рано ушедшего из жизни Вани Сомова «Мемориал Вани Сомова» проводится ежегодно в городе Кириши Ленинградской области.