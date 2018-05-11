В Киришах пройдет XVI Международный шахматный турнир 

14 мая в 17.00 во Дворце культуры КИНЕФ Киришей состоится открытие XVI Международного шахматного турнира «Юные звезды мира» (Ленинградская область, город Кириши, ул. Советская, д. 16).
В турнире принимают участие сильнейшие юные шахматисты мира, приглашенные по специальному списку, утвержденному Организационным комитетом турнира.
Турнир проводится по круговой системе в один круг при 12-ти участниках по действующим правилам ФИДЕ. Контроль времени на обдумывание ходов — 1 час 30 минут плюс 30 секунд на каждый сделанный ход до конца партии каждому партнеру с использованием электронных часов. На турнире установлена норма для выполнения балла международного мастера.
Соревнования продлятся до 26 мая. В дни турнира за шахматным столом встретятся Кирилл Шевченко (Украина), Арам Хакобян (Армения), Сергей Лобанов (Россия), Шант Саргсян (Армения), Паулюс Пультиневичус (Литва), Арсений Нестеров (Россия), Вячеслав Зарубицкий (Белорусcия), Кирилл Шубин (Россия), Николози Качарава (Грузия), Мамикон Гарибян (Армения), Володар Мурзин (Россия), Дмитрий Кузнецов (Россия).
20 мая в рамках шахматного турнира «Юные звезды мира» пройдет традиционный гроссмейстерский блицтурнир «Кубок Несиса».
Основные цели и задачи турнира, по словам организаторов, это популяризация шахматного спорта, повышение спортивного мастерства участников турнира и их спортивной квалификации — дань памяти одному из сильнейших юных шахматистов Ленинградской области Ване Сомову.
Ваня был одним из сильнейших шахматистов в своей возрастной группе в Ленинградской области (1 разряд). Своими яркими выступлениями в турнирах: чемпионат мира среди юниоров (Испания, 2001), международные соревнования в Хельсинки, Дортмунде, Майнце, чемпионат России, Сочи (2002) оставил память о себе как о талантливом и очень перспективном шахматисте.
Несмотря на юный возраст, Ваня был полноправным членом команды Александра Халифмана на чемпионате ФИДЕ (Лас-Вегас 1999), на турнире в Линаресе, на матче Халифман — Леко (Будапешт, 2000).
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти рано ушедшего из жизни Вани Сомова «Мемориал Вани Сомова» проводится ежегодно в городе Кириши Ленинградской области.