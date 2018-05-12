Команда Свидлера и Витюгова победила на командном ЧР по шахматам 

Команда «Медный всадник» из Санкт-Петербурга победила на командном чемпионате России по шахматам, который прошёл в Сочи.
В составе «Медного всадника» играли Пётр Свидлер, Никита Витюгов, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Максим Родштейн, Кирилл Алексеенко, Алексей Гоганов. Санкт-Петербурские шахматисты набрали 17 очков на турнире.
Второе место заняла команда «ШСМ Legacy Square Capital» (Москва, 16 очков), за которую в том числе выступали Даниил Дубов, Инаркиев Эрнесто, Евгений Наер и Александр Мотылев. На третьем месте — «Молодежка» (Тюменская область, 14 очков).