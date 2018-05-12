Команда Ушениной и Погониной победила на женском командном ЧР по шахматам 

Команда «Югра» из Ханты-Манскийского автономного округа-Югры победила на женском командном чемпионате России по шахматам, который завершился в Сочи.
В составе «Югры» выступали Анна Ушенина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Марина Нечаева и Баира Кованова. Они набрали 16 очков — столько же, сколько и «ШСМ Legacy Square Capital» из Москвы, но по дополнительным показателям стали первыми.
В составе московской команды играли Александра Костенюк, Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Полина Шувалова и Дарья Войт.
Третье место заняла «СШОР по шахматам и шашкам» (Санкт-Петербург, 15 очков) в составе: Анастасия Боднарук, Евгения Овод, Дина Беленькая, Анна Стяжкина и Алина Балаян.