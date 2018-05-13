Гроссмейстер Евгений Васюков скончался на 86‐м году жизни 

Российский гроссмейстер Евгений Васюков ушел из жизни в возрасте 85 лет 10 мая, сообщили в Российской шахматной федерации. Представители организации выразили соболезнования родственникам титулованного шахматиста, сообщает телеканал «360».
Победитель более полусотни соревнований, многократный участник чемпионатов СССР, игрок, которому удалось одержать триумф над Робертом Фишером, долгое время тренировал студенческую сборную Советского Союза и олимпийские команды нескольких стран, включая Венгрию, Индию, Монголию, Польшу и Шри-Ланку.
За свою долгую карьеру он делился опытом со знаменитыми гроссмейстерами, которые приносили победу своей стране на международных турнирах. Он разработал систему гандикап-турниров, которая пользуется популярностью у профессионалов и любителей.
В ФШР пообещали сообщить подробности о церемонии прощания и похоронах спортсмена позже.