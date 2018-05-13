Гроссмейстер Евгений Васюков скончался на 86‐м году жизни

Российский гроссмейстер Евгений Васюков ушел из жизни в возрасте 85 лет 10 мая, сообщили в Российской шахматной федерации. Представители организации выразили соболезнования родственникам титулованного шахматиста, сообщает телеканал «360».

Победитель более полусотни соревнований, многократный участник чемпионатов СССР, игрок, которому удалось одержать триумф над Робертом Фишером , долгое время тренировал студенческую сборную Советского Союза и олимпийские команды нескольких стран, включая Венгрию, Индию, Монголию, Польшу и Шри-Ланку.

За свою долгую карьеру он делился опытом со знаменитыми гроссмейстерами, которые приносили победу своей стране на международных турнирах. Он разработал систему гандикап-турниров, которая пользуется популярностью у профессионалов и любителей.

В ФШР пообещали сообщить подробности о церемонии прощания и похоронах спортсмена позже.